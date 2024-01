Si chiama Szymon Zurkowski, e per un giorno è l'eroe di Empoli. Il centrocampista polacco è il protagonista assoluto della prima vittoria della formazione toscana sotto la gestione di Davide Nicola, un 3-0 senza appello col quale i biancoazzurri stendono il Monza al Castellani. Tutte e tre le reti portano la firma del giocatore in prestito dallo Spezia, che non si fa mancare nulla del repertorio segnando di destro, di sinistro e di testa, con un gran tiro al volo o su tap-in dopo corta respinta della difesa. Successo pesantissimo per l'Empoli che prova a risollevare la propria classifica, altro stop per i brianzoli dopo il ko interno con l'Inter.