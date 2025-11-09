Perché il Napoli dà fastidio? Intervistato da DAZN, Giovanni Manna, direttore sportivo dei partenopei, ha provato a dare un senso alle dichiarazioni rilasciate recentemente da Antonio Conte: "Il lavoro fatto finora è positivo, abbiamo sviscerato le problematiche avute. Vogliamo dar fastidio sportivamente, poi ne diamo anche mediaticamente perché abbiamo Conte in panchina. Il mister è un vincente, quando lui arriva in una realtà come la nostra gli altri hanno paura. In futuro, spero di averlo il più lontano possibile come avversario perché è un tecnico che sposta gli equilibri e alza il livello di tutti. Cerchiamo di crescere affidandoci anche a lui. Dobbiamo lavorare e sappiamo dove vogliamo arrivare".