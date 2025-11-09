Brutte notizie per Cuesta che, dopo il buon pareggio rimediato ieri contro il Milan, è costretto a dover fare a meno di Zion Suzuki. Il portiere si è infortunato ieri durante il match contro i rossoneri, riportando una frattura al terzo dito della mano sinistra come fa sapere il club crociato: "In seguito all’infortunio rimediato ieri sera durante la gara Parma-Milan, il calciatore Zion Suzuki è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide. Il calciatore effettuerà nei prossimi giorni ulteriori nuovi consulti specialistici, per definire anche un’eventuale evoluzione chirurgica, volti a definire al meglio la prognosi" si legge sui canali ufficiali del Parma. Le sue condizioni, così come la decisione di un eventuale intervento chirurgico, verranno valutate nei prossimi giorni.