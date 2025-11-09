La Roma conquista una vittoria importante e convincente battendo 2-0 l’Udinese all’Olimpico e salendo in testa alla classifica. Una prestazione di grande solidità per i giallorossi di Gasperini, che gestiscono la gara con autorità, concedendo qualcosa solo nei minuti finali.

Nel primo tempo la squadra capitolina costruisce diverse occasioni, con Celik e Pellegrini pericolosi di testa e Cristante che colpisce un palo con una conclusione dal limite. Il vantaggio arriva poco prima dell’intervallo: Kamara tocca di mano in area e regala un calcio di rigore che Pellegrini trasforma con freddezza, sbloccando l’incontro.

Nella ripresa la Roma continua a spingere e trova il raddoppio con Celik, bravo a chiudere un uno-due con Mancini e battere Okoye con un destro preciso. L’Udinese prova a reagire solo nel finale, complice un errore di Ndicka che regala a Zaniolo un’occasione clamorosa, sventata dal grande intervento di Svilar.

L’ultima emozione è il palo colpito da Atta nel recupero, ma la Roma controlla e porta a casa tre punti pesanti. Gasperini può sorridere: la sua squadra, nonostante le assenze, dimostra compattezza, equilibrio e una mentalità da capolista.