Dopo il pareggio interno contro il Parma, il difensore del Milan, Matteo Gabbia, ha analizzato la prestazione dei rossoneri ai microfoni di TeleLombardia, soffermandosi sulle difficoltà incontrate nella ripresa e sull’approccio in vista del derby.

"Non credo che sia stato per il fatto che abbiamo cambiato qualcosina - ha esordito Gabbia -. Penso piuttosto che dovevamo avere la lucidità di rimanere compatti, uniti, una squadra solida anche quando gli avversari spingevano di più sull'acceleratore. Sfortunatamente non siamo riusciti a farlo e questo deve essere un insegnamento per noi, un margine di miglioramento su cui lavorare".

Il centrale rossonero ha poi parlato della prossima sfida contro l’Inter, invitando i compagni a guardare oltre la singola partita: "Non uno stimolo in più solo per il derby, ma per fare un anno positivo. Il derby è una partita che vale tre punti, poi ovviamente ci teniamo tantissimo a vincere, ma dobbiamo avere la capacità di migliorare questi aspetti per crescere nel corso della stagione e non solo per una gara".