L'Atalanta esce tra i fischi sonori dei suoi tifosi che certificano lo stato di crisi in campionato, aggravato quest'oggi dal 3-0 incassato dal Sassuolo nel lunch match dell'11esima giornata di Serie A. La squadra di Ivan Juric, reduce dalla vittoria in Champions di Marsiglia, in Serie A è irriconoscibile e perde per la seconda volta consecutiva in otto giorni dopo il ko di Udine arrendendosi ai neroverdi, ora all'ottavo posto in classifica: Domenico Berardi apre le marcature su rigore al 29' e chiude i conti nella ripresa, al 66', mettendo il punto esclamativo dopo il raddoppio di Andrea Pinamonti.