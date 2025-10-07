Due vittorie, di cui una prestigiosa ottenuta sul campo dell'Inter, due pareggi e due sconfitte: questo il bilancio dell'Udinese di Kosta Runjaić nelle prime sei giornate della Serie A 2025-26. Un ruolino che soddisfa Gianluca Nani, group technical director del club friulano: "Sono abituato a guardare il bicchiere mezzo pieno, abbiamo i punti che meritiamo", la sua battuta rilasciata a Tuttomercatoweb.com.