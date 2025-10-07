Dopo l'impegno contro l'Estonia, l'Italia di Gennaro Gattuso dovrà affrontare martedì prossimo a Udine la selezione di Israele in un match che si incrocia inevitabilmente con le ben note questioni extra-sportive che rendono incandescente il clima. Interpellato in conferenza stampa a Coverciano, il CT degli Azzurri non fa fatica a dire che la situazione è decisamente pesante: "Non si respira una bellissima aria ma noi dobbiamo pensare a fare il nostro. Per i play-off bisogna fare risultati, Israele è ancora dentro. Dobbiamo prepararci al meglio e farci trovare pronti".

Gattuso si fa poi più preciso: "Andremo a Udine e sappiamo che ci sarà pochissima gente: lo capisco, capisco la preoccupazione. Sappiamo che dobbiamo giocarla altrimenti perdiamo 3-0. Dispiace vedere ciò che sta succedendo, fa male al cuore, ma non possiamo dire che l'ambiente è sereno. Lo sappiamo bene. Ci saranno diecimila persone fuori lo stadio e 5-6mila dentro. Avremmo preferito un clima come quello vissuto a Bergamo un mese fa".