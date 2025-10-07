Daniele Padelli, portiere dell'Udinese, è stato ospite di 'Udinese Tonight' su TV 12. L'ex portiere dell'Inter ha parlato tra le altre cose anche di Oumar Solet, il difensore dei bianconeri da tempo sui taccuini del club nerazzurro che ha mandato un osservatore nell'ultimo fine settimana alla Bluenergy Arena per un nuovo monitoraggio (RILEGGI QUI): "Solet è Solet (ride, ndr). A volte è troppo lezioso, ma poi contro il Venezia te ne dribbla quattro, fa fare un gol, e diventa un fenomeno. Ha dei pro e dei contro, in certe zone del campo sarebbe meglio essere più pragmatici, ma ha uno strapotere fisico e mentale pazzesco. Se limita quelle sbavature diventa fortissimo".

Altro monitorato dall'Inter è Elia Caprile, che Padelli elogia così: "Le parate di Caprile sono state molto belle, soprattutto quella su Atta e quella su Davis. È bravo, sta facendo bene, sta crescendo. Già la scelta di andare via da Napoli per andare a Cagliari dice tanto su di lui: sa cosa vuole e se lo sta prendendo".