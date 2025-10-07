Con il pass per il Mondiale 2026 già in tasca, il Brasile si appresta a giocare due amichevoli in terra asiatica contro Corea del Sud e Giappone. Test da non prendere sotto gamba, utili a dimostrare il proprio valore al ct Carlo Ancelotti, come sottolineato in conferenza stampa da Rodrygo: "L'allenatore lui ha chiarito che nessuno ha un posto garantito - le parole dell'attaccante del Real Madrid -. Bisogna giocare e fare bene nel club per rimanere in Nazionale ed essere tra i convocati al il Mondiale. Qui non ci sono amichevoli: da quando sono iniziate le qualificazioni, ogni partita sembra una gara di Coppa del Mondo. Parlo per me, ma questa è la mentalità di tutti i giocatori. Sappiamo quanto sia difficile essere in Coppa del Mondo, quanti bravi giocatori ci sono, e l'obiettivo è dare il massimo ogni giorno. Ci sono molti bravi giocatori in questa generazione, e l'obiettivo di tutti è raggiungere il massimo livello".