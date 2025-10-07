Aggregato per la prima volta al gruppo della nazionale maggiore svizzera, Luca Jaquez, difensore classe 2003 dello Stoccarda, avrà la possibilità di condividere campo e spogliatoio con un esempio come Manuel Akanji: "È un difensore centrale davvero molto bravo - le parole dell'ex Lucerna in conferenza stampa -. Posso imparare molto da tutti i giocatori, incluso lui, ovviamente perché gioca nel mio ruolo. Senza fare troppe domande, si può imparare molto anche solo guardandolo".