Dopo i due giorni liberi concessi da Chivu, oggi pomeriggio la squadra torna ad allenarsi ad Appiano Gentile.

Com'è noto, il gruppo è stato dimezzato dalla partenza dei 13 nazionali: a lavorare con Chivu restano: i portieri Sommer, Martinez e Di Gennaro; i difensori Acerbi, Bisseck, Darmian e Palacios; i centrocampisti Luis Henrique, Diouf e Mkhitaryan; Bonny in attacco (Thuram sarà impegnato nel lavoro di recupero fisico dopo il ko alla coscia riportato contro lo Slavia Praga).

Come informa la Gazzetta dello Sport, per domani è prevista una seduta mattutina, mentre giovedì la squadra partirà per Bengasi nel pomeriggio. Venerdì è in programma l’amichevole con l’Atletico Madrid con calcio d'inizio alle ore 18.