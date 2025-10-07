Nemanja Matic è intervenuto ieri sera a Sky Sport 24, con una considerazione anche sul percorso intrapreso dall'Inter. “Stanno cercando di pressare di più nella metà campo avversaria, hanno qualità e i giocatori giusti per farlo - afferma il centrocampista del Sassuolo - Ovviamente Chivu e Kolarov sanno su quali tasti puntare affinché la squadra possa migliorare e migliorerà step by step“.