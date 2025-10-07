L'Atletico Madrid ha ufficializzato l'arrivo di Mateu Alemany, che andrà ad occupare il ruolo di Direttore della sezione calcistica maschile dei Colchoneros. L'ex presidente del Mallorca, in passato anche dirigente del Valencia e del Barcellona entrerà a far parte del team di Carlos Bucero, Direttore Generale del club, e si occuperà di tutte le questioni relative alla prima squadra maschile e all'Atlético Madrileño, la formazione filial biancorossa, nonché dell'area professionistica dell'Academy. Alemany ha assunto il suo nuovo incarico questa mattina, visitando la prima squadra al Centro Sportivo Majadahonda insieme allo stesso Bucero. I due hanno incontrato Diego Simeone e hanno salutato i giocatori che in questi giorni si stanno allenando a Madrid.

Secondo quanto svelato sul canale Youtube di Fabrizio Romano da Matteo Moretto, Alemany è stato nel mirino anche di tre club italiani: la Juventus e la Roma avevano fatto dei sondaggi e dei colloqui, ma Alemany era anche un pallino di Oaktree, nello specifico della sua componente spagnola, che lo avrebbe voluto all'Inter. I club italiani, quindi, hanno riconosciuto lo spessore e la caratura internazionale del dirigente nato ad Andratx nel 1963.