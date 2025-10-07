Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore tv, ha parlato dell'Inter ai microfoni di TMW Radio durante il programma Maracanà.

"L'Inter è la più forte del campionato. Fisicamente è diversa dall'anno scorso, si diverte. E poi hanno un attacco molto forte, perché sono arrivati Bonny ed Esposito - le sue parole -. Ho rivisto tutti con la Cremonese, è una squadra forte, una voglia e una cattiveria come un tempo. Sul 4-0 ho visto Lautaro riprendere un pallone con una cattiveria mostruosa. Vuol dire che anche l'allenatore ha dato un input diverso"