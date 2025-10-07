Un solo squalificato da parte del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea dopo le partite della sesta giornata di Serie A. Si tratta del centrocampista del Pisa Idrissa Tourè, fermato per un turno per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete durante la partita contro il Bologna. Nessun giocatore dell'Inter ha ricevuto sanzioni.

Multe di 5mila euro per il Verona e al Napoli per via dei fasci laser indirizzati dai propri tifosi verso un calciatore delle squadre avversarie; di 2mila euro al Bologna per il lancio di bicchieri di plastica da parte dei sostenitori; 1.500 euro al Lecce per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara, lanciato nel recinto di gioco un fumogeno e per il Parma a causa del lancio di una bottiglietta. 

