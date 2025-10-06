Sono Inter e Bologna a dominare la Top 11 di WhoScored della sesta giornata di Serie A. Sono tre i giocatori nerazzurri a finire nella formazione ideale della settimana, e si tratta di tre dei quattro marcatori della gara contro la Cremonese: Nicolò Barella, Federico Dimarco e Yoan Bonny. Ne piazzano quattro invece i felsinei dopo il poker al Pisa: si tratta di Juan Miranda, Nadir Zortea, Nikola Moro e Thijs Dallinga.

Serie A Team of the Week 🇮🇹 pic.twitter.com/kojkBRA7xP — WhoScored (@WhoScored) October 6, 2025