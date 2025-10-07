L’Ospedale San Raffaele ha rinnovato per altri cinque anni, raggiungendo così i 16 anni complessivi, l’accordo con Inter e Milan per la gestione del servizio sanitario all’interno dello stadio di San Siro. Medici, infermieri e personale specializzato continueranno a essere operativi per un bacino potenziale di 75.000 persone, a partire da un’ora prima dell’inizio delle partite fino al completo svuotamento dello stadio. "Garantire la salute e la sicurezza degli spettatori e dei giocatori è la nostra priorità assoluta – commenta Francesco Galli, amministratore unico dell’Ospedale San Raffaele –. Il nostro team è composto da professionisti esperti e perfettamente addestrati a gestire sia le urgenze più comuni sia eventuali situazioni critiche, in coordinamento con le autorità sanitarie e di protezione civile. Il rinnovo di questo accordo testimonia la fiducia che Inter e Milan continuano a riporre nel San Raffaele".

Galli ha poi aggiunto: "La nostra missione è portare la qualità e la sicurezza della cura anche al di fuori delle mura ospedaliere, in contesti dove il benessere delle persone deve essere tutelato in maniera capillare ed efficace. Lo sport è un potente collante sociale e culturale, e il San Raffaele è fiero di contribuire a renderlo accessibile e sicuro per tutti".