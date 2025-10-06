Roma sarà a partire da domani l'ombelico del calcio europeo. Si terrà infatti nella Capitale l'Assemblea Generale dell'ECA, l'Associazione dei Club Europei, l'evento che riunisce i dirigenti senior degli oltre 750 club membri dell'ECA per discutere questioni chiave, condividere conoscenze e definire la direzione per il futuro del calcio. Il meeting, che durerà fino a giovedì 9 ottobre, si terrà nel lussuoso Cavalieri Waldorf Hotel.

L'Assemblea Generale si preannuncia come una delle migliori della storia dell'ECA. Inizierà con il Football Leaders Forum, che riunirà leader aziendali, icone del calcio e nuove idee. Successivamente, i membri si immergeranno nelle riunioni di sottodivisione, dove i club potranno condividere conoscenze e scambiare opinioni in gruppi più ristretti. Infine, tutto si concluderà nella Sessione Plenaria, il momento clou dell'Assemblea, quando tutti i dirigenti si riuniranno per plasmare il futuro del calcio europeo. 

Sezione: News / Data: Lun 06 ottobre 2025 alle 22:34
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
