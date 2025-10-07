Il nuovo report settimanale dell'Osservatorio Calcistico del CIES classifica le squadre di 69 campionati in tutto il mondo in base all'età media delle squadre schierate nel campionato in corso. Escludendo le squadre B, le squadre più giovani classificate per fascia d'età sono i francesi dello Strasburgo (21,45 anni) e i lettoni del Metta con 20,96 anni di età media.

Una media decisamente più bassa rispetto al club italiano più giovane, ovvero il Parma, la cui rosa ha un'età media di 24,26 anni davanti al Como con 25,61 e alla Juventus con 25,70. Penultimo posto per l'Inter, che si attesta a 29,35: solo il Napoli vanta un organico più 'anziano' di appena 21 centesimi di punto (29,56). 

Data: Mar 07 ottobre 2025 alle 17:55
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
