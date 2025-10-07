Se non sarà già la settimana della verità, poco ci manca. Il Corriere della Sera definisce così i giorni in cui l'Inter si troverà ad affrontare prima la Roma e poi il Napoli, con in mezzo l'Union Saint-Gilloise. Netto, però, il giudizio sulle condizioni di Thuram: non ci sarà con i giallorossi, forse tornerà al Maradona.

Sarà interessante capire se il nuovo atteggiamento, più aggressivo e "verticale" terrà contro squadre di calibro maggiore. Il dubbio attorno all'Inter riguarda infatti l'equilibrio. Ha già subito sette gol, anche se quattro tutti assieme contro la Juventus. La squadra crea tantissimo, ma in assenza di un mediano (che il mercato non ha portato) tutto sembra ruotare attorno a Calhanoglu.