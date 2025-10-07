L'intervista rilasciata da Denzel Dumfries ai media olandesi, dal ritiro Orange di Zeist, comincia con un bilancio della carriera: "Quando ci rifletto, come mi è accaduto di recente dopo la cerimonia del Pallone d'Oro, sono orgoglioso di me stesso - le parole del laterale dell'Inter riportate da De Volkskrant e VoetbalPrimeur -. Poi penso: 'Ben fatto, ottimo lavoro' (ride, ndr). Una volta ho imparato dall'allenatore Alex Pastoor che bisogna godersi il momento, che si può essere consapevoli di dove ci si trova ed esserne orgogliosi. A volte è difficile, è bene allargare lo sguardo. Essendo impegnati in così tante cose, a volte ti dimentichi di guardare da dove sei venuto. Dove sono ora? Posso essere soddisfatto? Per esempio, è stata una merd... perdere la finale di Champions così. Non scrivere questa parola, scrivi 'terribile'. Quindi il modo in cui l'Inter ha perso contro il PSG è stato 'terribile' - dice ridendo Dumfries -. Due finali di Champions League in tre anni. Poi a volte cerco di allargare lo sguardo e penso: 'Denzel, dovresti essere orgoglioso'.
Dumfries è arrivato dove è arrivato grazie all'applicazione e a un certo rigore nei comportamenti: "La mia mentalità è così: non posso infortunarmi, non posso fare questo e quello - ha spiegato l'ex PSV -. È così che è andata nella mia vita, inconsciamente. A causa di questa mentalità, sono entrato in un flusso, in un tunnel. Devo sempre continuare ad andare avanti. Sono molto severo su questo. Al vertice, devi sempre applicare standard di disciplina e rigore su te stesso. Compirò 30 anni ad aprile, sono in una fase diversa della mia carriera. Voglio comunque raggiungere determinati obiettivi. Sono anche un padre, la cosa più importante è trovare la giusta combinazione tra le cose. È una sfida, anche con la mia organizzazione giovanile. Stiamo crescendo, stiamo avendo un impatto: è fantastico. Ascoltiamo storie di giovani che ci hanno lasciato e sono tornati a studiare regolarmente o hanno trovato un lavoro. È per questo che facciamo tutto questo".
In seguito, Dumfries ha parlato così del suo temperamento che può aggiungere qualcosa di diverso alla sua Nazionale: "Posso prendere l'iniziativa, fornendo energia alla squadra. Guidando la lotta, in un modo un po' poco olandese. Altri Paesi hanno un vantaggio rispetto ai Paesi Bassi. In questo senso, posso pensare fuori dagli schemi e garantire il prossimo passo di crescita in questo processo. L'Argentina, per esempio, fa di tutto per vincere: non lascia nulla di intentato. Noi forse siamo un po' troppo ordinati, ma fa parte del gioco. Non è la cosa più importante, ma potrebbe darci una percentuale in più di successo. Portare la partita oltre il limite. Commettere quel fallo inutile, per fermare l'attacco. Sì, all'Inter siamo maestri in questo (ride, ndr). Se non lo fai lì, è peggio che farlo dopo. Non esitiamo a commettere fallo, a superare di poco il limite. Dovremmo farlo di più qui".
Infine, Dumfries ha ripensato alla serata di gala del Pallone d'Oro dello scorso 22 settembre, gettando lo sguardo anche al futuro: "E' stato speciale viverla, tra tutte quelle stelle di livello mondiale. È stato un onore essere tra i primi trenta al mondo. Indossavo un abito davvero bello. Ho ricevuto molti complimenti. Wow, sono finito sopra Haaland in classifica (25esimo, ndr), è stato il coronamento di una stagione con tante belle partite. Ma penso a cosa posso migliorare, e devo essere realistico. Più gol e assist sono quasi impossibili per un difensore. È un'aspirazione o voglio migliorare altri aspetti del gioco? È questo che sottolineo. A volte voglio essere un po' più presente nella costruzione dell'azione, essere un po' più dominante. Sono in un'età in cui ho sperimentato diverse cose, anche nelle fasi finali dei tornei, per assumere un ruolo di leadership. Lo faccio anche io a parole. Non sono timido, ma ci sono dei passi da fare".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 17:27 Giudice Sportivo - Squalificato per un turno il solo Touré del Pisa. Multe per cinque società
- 17:14 Antognoni: "Tante squadre in pochi punti, ma Napoli e Inter hanno qualcosa in più"
- 17:00 Brasile, Rodrygo: "Abbiamo tanti giocatori bravi. Nessuno ha il posto garantito, Ancelotti lo ha chiarito"
- 16:45 Inter-Milan, rinnovata la gestione del servizio sanitario di San Siro con l'Ospedale San Raffaele
- 16:31 Giudice Lega Pro - Due giornate a Guarneri dell'Ospitaletto. Seconda sanzione per tre giocatori dell'Inter U23
- 16:16 Fontana: "Inter e Napoli le più forti, ma Milan favorito per lo Scudetto. Esposito, grande personalità"
- 16:02 Paesi Bassi, Dumfries sogna in grande: "Al Mondiale abbiamo il potenziale per puntare al massimo"
- 15:48 Matic: "L'Inter ha qualità e giocatori per pressare di più nella metà campo avversaria. E con Chivu e Kolarov..."
- 15:33 Dumfries: "Pallone d'Oro? Wow, sono arrivato sopra Haaland. La finale di Monaco una me..., ma poi penso che..."
- 15:19 Cristian o Lorenzo (il Magnifico)? CHI VU-ol esser lieto, sia: di doman non v'è certezza!
- 15:05 Gattuso: "Italia-Israele, non si respira una bellissima aria. Ma dobbiamo giocare o perderemo 3-0"
- 14:51 Accordo con la Super League per una nuova Champions? La UEFA nega: "Non abbiamo questo piano"
- 14:36 Per Atubolu, nuova idea Inter, prima con la Germania. Che però stava sfumando: "Colpa di... un pisolino"
- 14:22 Dimarco, Lautaro, Calhanoglu o Thuram: chi è l'MVP di settembre? Via alle votazioni
- 14:07 Ok UEFA per Milan-Como a Perth, Simonelli: "Certo che i tifosi italiani capiranno il sacrificio richiesto"
- 13:53 Faraoni ricorda il debutto con l'Inter: "Con quei giocatori non c'entravo nulla. Però ho fatto la storia"
- 13:38 Lautaro: "All'Inter c'è appartenenza, dobbiamo trasmetterla ai giovani". Barella: "Questo gruppo è un sogno"
- 13:24 Svizzera, Jaquez: "Akanji difensore davvero bravo, posso imparare da lui solo guardandolo"
- 13:10 From UK - Il Leeds pensa a Zielinski: gli inglesi ci proveranno per gennaio
- 12:57 Vecchi: "In Serie C non puoi regalare nulla, buon punto con l'Ospitaletto. Crediamo in Zuberek, ora tocca a lui"
- 12:43 Caressa: "Sorpreso da Chivu in maniera positiva. Bonny in una partita ha fatto quanto Taremi in un anno"
- 12:30 Il Giorno - Lautaro vs Meazza: rincorsa impossibile? Non per forza: cosa dice la proiezione
- 12:20 Turkish Airlines nuovo sponsor della Federcalcio turca. Calhanoglu: "Insieme sogniamo i Mondiali"
- 12:09 videoMarotta: "Nuovo S. Siro, rogito a novembre. Non dico di più perché siamo in una fase interlocutoria"
- 12:00 SPERANZA THURAM, torna già con la ROMA? INTER-ATLETICO: chi è a disposizione di CHIVU. LAUTARO...
- 11:45 videoQ&A con Akanji, tra musica, serie tv e cinema: le risposte del difensore dell'Inter
- 11:30 L'analisi tecnica di Ventola: "Bonny sa fare tutto e l'ho capito quando era al Parma"
- 11:16 fcinUdinese-Cagliari, un osservatore dell'Inter al Bluenergy Stadium. Mirino su due giocatori in particolare
- 11:02 CdS - Akanji, anche il futuro si tinge di nerazzurro. E potrebbe cambiare ruolo
- 10:48 CdS - Era Chivu: turnover sì, ma non scientifico come Inzaghi. Significative le gestioni di Mkhitaryan e Dimarco
- 10:34 Zenga: "Inter, nessun rimpianto ma un rammarico. Delle due Uefa ricordo più la seconda: ecco perché. E sulla lite con Varriale..."
- 10:20 Corsera - Roma-Inter senza Thuram e chissà al Maradona: sarà già la settimana della verità
- 10:06 Condò: "Chivu fuori dalla polvere come 007. Bonny-Esposito un'altra cosa rispetto al passato"
- 09:52 TS - Chivu con 12 giocatori (più l'U23) contro l'Atletico. Ronaldo ospite d'onore in Libia
- 09:38 TS - Akanji, il contratto con l'Inter è già pronto: nuovo incastro con Pavard all'OM?
- 09:24 Cosmi: "Chivu? Lo vedo bene, troppo accanimento nei suoi confronti"
- 09:10 TS - Inter stregata da Muharemovic: il bosniaco nel casting per il futuro difensore. Con altri quattro nomi
- 08:56 Capello sugli attacchi delle big: "Il Napoli ha speso, problemi per Roma, Milan e Juve. L'Inter? Non si può non ammirare. È estremamente positivo che..."
- 08:42 GdS - Appiano, si torna al lavoro: nomi e programma in vista dell'Atletico
- 08:28 GdS - Lautaro sempre in campo: ad Appiano solo giovedì 16, ma titolare a Roma
- 08:14 GdS - Thuram, la grande paura è passata: Marcus migliora e mette nel mirino la Roma
- 08:00 Di Gennaro: "L'Inter è la più forte del campionato. E Chivu ha dato un input diverso alla squadra"
- 00:00 Dai nazgul a Del Piero: il giochino è ripartito
- 23:54 Cassano: "A livello di singoli l'Inter ha qualcosa in più del Napoli. Calhanoglu? Non ce l'ha nessuno"
- 23:47 Serie A Women, Tomasevic e Wullaert entrano nella Top 11 della prima giornata
- 23:43 Adani: "Se non la metti in difficoltà, l'Inter non ti fa vedere il pallone. Bonny? Mi piace, grande chiamata di Ausilio"
- 23:32 WhoScored.com - Tre interisti nella formazione top della settimana. Meglio solo il Bologna
- 23:18 Quote capocannoniere: Lautaro supera Thuram, Hojlund il terzo incomodo. Perde terreno David
- 23:03 Lazio, Castellanos: "Lautaro Martinez è un mio grande amico. Mi manca la sua maglia, però..."
- 22:49 Bertolino: "San Siro non si demolisce, ma si ristruttura. Lo hanno fatto dopo la guerra"
- 22:34 L'élite dei club europei si ritrova a Roma: da domani a giovedì ci sarà l'assemblea dell'ECA
- 22:20 Mazzola: "Spero che lo stadio nuovo ospiti tanti trionfi dell'Inter. L'altra non so quale squadra sia..."
- 22:06 Braida sentenzia ed esclude la Juventus dalla lotta scudetto: "Lotteranno Napoli, Inter, Milan, Roma"
- 21:51 Brasile, primo allenamento in Corea del Sud: Carlos Augusto già agli ordini di Ancelotti
- 21:36 Il mercato dell'Inter non dorme mai. Dalla Germania un nome nuovo: idea Noah Atubolu, pararigori del Friburgo
- 21:23 Opta aggiorna le sue previsioni Scudetto: percentuali Inter in flessione ma nerazzurri ancora favoriti
- 21:10 Giuffredi: "Non mi piace il clamore intorno a Pio Esposito, deve stare sereno. Seba al Cagliari perché..."
- 20:55 Scambio di regali tra assi del calcio e del padel: da Barella una maglia azzurra per Juan Chincoa
- 20:41 San Siro a Inter e Milan, il capogruppo Pd contro il sindaco Sala: "Parlare di coraggio al singolare è offensivo"
- 20:27 Cagliari, Obert: "Mi sento responsabile del gol di Lautaro. Io come Skriniar? Quando giocava all'Inter..."
- 20:13 Croazia, Dalic ricompone la coppia dei Sucic: oltre a Petar convocato anche il cugino Luka
- 19:58 Gravina: "Abbiamo responsabilità sportiva, non politica. Ecco perché la partita con Israele si deve giocare"
- 19:44 L'ag. Bastianelli: "Spinaccè diverso da Pio Esposito. Però ha tutto per arrivare in Serie A ad alti livelli"
- 19:29 Napoli, le condizioni di Lobotka e Politano: Conte spera di averli entrambi per la gara con l'Inter
- 19:15 Reconstruction Cup, la sfida di Bengasi doveva essere Inter-Barcellona: i motivi della rinuncia blaugrana
- 19:00 Rivivi la diretta! L'INTER di CHIVU ai RAGGI X: ecco le differenze con INZAGHI. La PREPARAZIONE FISICA...
- 18:47 Il ricordo di Almeyda: "Ho vissuto momenti brutti. Ero all'Inter e dissi a Moratti che non volevo più giocare"
- 18:34 Via libera della UEFA a Milan-Como in Australia: prima volta storica per il calcio italiano
- 18:20 Coppa Italia, entra in scena l'Inter: stabilite data e ora dell'ottavo di finale con il Venezia
- 18:05 Serie A, comunicati anticipi e posticipi dalla 13a alla 22a giornata: stabilite anche le date dei recuperi dell'Inter