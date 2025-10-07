Tutti pazzi per Manuel Akanji. In poche settimane, come riporta Tuttosport, il difensore svizzero, ha spazzato via il ricordo di Pavard. Ottime prestazioni e grande leadership, con notevoli doti in costruzione hanno rubato l'occhio e conquistato l'ambiente. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno già comunicato agli agenti della Wasserman Group che acquisteranno il giocatore a titolo definitivo a 15 milioni di euro, nonostante l'obbligo scatti solamente in caso di vittoria dello Scudetto e a patto che il giocatore disputi almeno il 50% delle partite. Già pronto il contratto da 4,5 milioni annui fino al 2028.

Da capire se a finanziare l'acquisto sarà o meno la cessione a titolo definitivo di Pavard all'Olympique Marsiglia, visto che i francesi non hanno obbligo, ma solo diritto di riscatto. Il francese sembra imprescindibile per De Zerbi, il che aiuta il possibile incastro.