Ci sono ben tre interisti nella Top 11 della settimana stilata dalla Lega Serie A dopo la sesta giornata di campionato. In difesa è presente il nome di Federico Dimarco, autore di un gol e un assist contro la Cremonese, match in cui è andato a segno anche Nicolò Barella, protagonista anche nel ruolo di regista. Impossibile non inserire in formazione Ange-Yoan Bonny, MVP del match di San Siro con una rete e una tripletta di assist.