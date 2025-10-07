Serse Cosmi, interpellato dai colleghi di Calcissimo, si è soffermato sull'Inter, con un particolare occhio analitico nei confronti di Cristian Chivu: "Lo vedo bene. C’è stato troppo accanimento nei suoi confronti. Adesso sta conoscendo meglio i giocatori e l’Inter sta venendo fuori. Serve solo un po’ di tempo", ha detto. Giudizio anche sul Napoli: "Conte è molto bravo e abile. Farà sicuramente bene anche quest’anno, è una garanzia per qualsiasi squadra", ha concluso Cosmi.