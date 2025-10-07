Nonostante le alternative quest'anno siano serie come Esposito e Bonny e nonostante il rientro ancora una volta ritardato rispetto agli altri compagni di squadra chiamati dalle nazionali, Lautaro sarà regolarmente in campo dall'inizio in Roma-Inter. Lo assicura la Gazzetta dello Sport.

Già studiata la road-map del capitano, che a causa delle due amichevoli dell'Argentina, tornerà ad allenarsi a pieno regime ad Appiano solo giovedì 16, ormai a poche ore dalla sfida dell'Olimpico (sabato 18 ore 20.45). Insomma, un paio di allenamenti gli saranno sufficienti per confermarsi con la fascia al braccio e caricarsi ancora una volta l'attacco interista sulle spalle.

A dire il vero, in questa stagione la peggiore prestazione di Lautaro è arrivata proprio dopo la prima sosta nazionali, quando appena sceso dall'aereo l'argentino fece coppia con Thuram a Torino contro la Juventus. "Se non sarà subito ThuLa per colpa dei guai del francese, almeno una metà della coppia dovrà provare a trascinare in solitudine - si legge -. Accanto ad Esposito Junior o a Bonny, il compito per l’argentino si allarga un po’: sarà trascinatore del compagno giovane di turno e non solo accentratore in zona gol. Il tutto, partendo dalla trasferta in casa della capolista Roma del 18 ottobre, e poi andando oltre: il martedì successivo la truppa a Bruxelles tenterà di proseguire nella buona onda Champions contro l’interessante Union Saint-Gilloise, poi sabato 25 sfida totale contro il Napoli contiano". E il Toro non vuole mancare.