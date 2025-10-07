L’ex Inter Alberto Fontana è stato intervistato dalla testata sportiva News.Superscommesse.it sull’attuale Serie A e su diversi altri temi calcistici. Nell’estratto seguente, Fontana parla dei nerazzurri di Cristian Chivu, del rendimento e delle prospettive future di Pio Esposito e della favorita di questa stagione.

"L'Inter ha due punte riconoscibili che sono i due titolari. Gli altri due entrano, ma sanno che sono riserve". È stata una delle recenti considerazioni di Beppe Bergomi. Condivisibile oppure no?

“A mio parere, l'Inter ha un attacco più forte rispetto a quello della passata stagione, quando alcuni giocatori non hanno reso come ci si aspettava che facessero; per quest'anno, la società è stata molto coraggiosa a dare fiducia a un ragazzo giovanissimo che si chiama Francesco Pio Esposito; si è presentato con grande personalità e ha realizzato anche un goal a Cagliari piuttosto pesante; sta vivendo con grande entusiasmo e crescendo piuttosto bene, per cui l'Inter sta ponendo le basi per un ricambio generazionale che lascia ben sperare. Insieme al Napoli, ha la rosa più attrezzata per contendersi lo scudetto, anche se la presenza della Champions League inciderà non poco per entrambe sul dispendio di energie; basti vedere proprio cosa è accaduto all'Inter nell'ultimo mese della passata stagione, quando era arrivata allo sprint finale con tre traguardi da raggiungere, ma ha pagato a carissimo prezzo un crollo psicofisico piuttosto massiccio. Inoltre, è bastato il mancato apporto di un paio della rosa a far venire meno i risultati. Poteva andare nettamente meglio, ma, purtroppo, così non è stato”.

Ha fatto riferimento ad alcuni calciatori dell'Inter che hanno deluso le aspettative nella passata stagione. Quali?

“Ci si aspettava qualcosa di più da Arnautović, ma direi che Taremi è stato il più deludente. Non è stato di aiuto nel momento in cui ce n'era bisogno ed è stata una mancanza non da poco per l'Inter”.

La squadra favorita per il prossimo scudetto?

“Il Napoli e l'Inter sono le due squadre più forti del campionato, però credo che la favorita possa essere proprio il Milan; sta vivendo una situazione molto simile a quella del Napoli dello scorso anno, in cui la squadra ha dovuto affrontare la stagione senza l'impegno delle coppe europee; non è da nascondere che si tratti di un vantaggio non da poco; poi, ha un allenatore carismatico, ha vinto tanto e riesce sempre a trasmettere un'energia incredibile a chi allena. Personalmente, sono anche un fan di Allegri e mi auguro che possa essere lui a festeggiare il prossimo scudetto”.