La Federcalcio turca ha raggiunto un accordo di sponsorizzazione con Turkish Airlines, il colosso delle compagnie aeree che fino alla scorsa stagione è stato naming sponsor dell'Eurolega di pallacanestro. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della partnership ha preso la parola anche Hakan Calhanoglu, capitano dei Milli Takim, che ha spiegato come l'ambizione del gruppo di Vincenzo Montella coincida con quello del nuovo sponsor: "Il nostro obiettivo con il nostro sponsor è lo stesso: rendere il nostro Paese felice e orgoglioso. Credo che insieme raggiungeremo vette ancora più alte e sogno di andare insieme ai Mondiali del 2026", le parole di Calha.

🇹🇷 Hakan Çalhanoğlu: Sponsorumuzla hedefimiz aynı; ülkemizi mutlu etmek ve gururlandırmak. Hep beraber daha büyük başarılara uçacağımıza inanıyor, 2026 Dünya Kupası'na birlikte gitmeyi hayal ediyorum. pic.twitter.com/WfbvTKLnvA — A Spor (@aspor) October 7, 2025