Renzo Ulivieri va giù duro contro il placet della UEFA per far giocare a Perth, nell'Australia occidentale, la sfida di campionato tra Milan e Como. Il commento del presidente dell'Assoallenatori è caustico: "Per le cifre di cui si parla (12 milioni, ndr), potrebbero farli giocare anche nel posto più freddo del mondo. Potrebbero andare, per dire, anche in Siberia a -50 gradi. Non mi fate dire altro".

Sezione: News / Data: Mar 07 ottobre 2025 alle 18:09 / Fonte: Il Giorno
