Nicola Ventola, presente negli studi di Viva el Futbol, ha commentato così il momento dei nerazzurri alla luce del successo rotondo contro la Cremonese: "Bonny sa fare tutto e l'ho capito quando l'avevo visto a Parma. Sa difendere il pallone, è sicuro nelle giocate e ha personalità. Crescendo con Lautaro e Thuram può crescere ancora. Negli ultimi anni, in casa Inter, sono venuti un po' meno alcuni giocatori che dovevano aiutare di più. Se questi ragazzi crescono, con Chivu avranno tanto spazio. Tanta roba...".