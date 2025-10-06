Con la rete segnata sabato contro la Cremonese, Lautaro Martinez raggiunge il compagno di reparto Marcus Thuram, assente per infortunio, a quota 3 centri in campionato e lo scavalca in pole nella lavagna dei bookmaker per il titolo di capocannoniere. L'argentino avanza infatti da 6 a 5, su Planetwin365 e Better, mentre il francese resta in scia a 5,50. Completa il podio dei favoriti Rasmus Hojlund che passa da 10 a 8 grazie al gol decisivo del 2-1 contro il Genoa, il secondo con la nuova maglia del Napoli.

Rompe il digiuno in Serie A Moise Kean, offerto a 9 (contro l'11 della scorsa settimana) dopo lo splendido destro da fuori area con cui ha battuto Mile Svilar, non sufficiente però a evitare la sconfitta interna della Fiorentina contro la Roma. Perde terreno invece, da 11 a 14, Jonathan David, ancora fermo alla rete contro il Parma all'esordio in bianconero alla prima giornata. Valgono invece rispettivamente 16 e 26 volte la posta i colpi degli attuali capocannonieri Christian Pulisic e Riccardo Orsolini.