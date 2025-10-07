Il nome di Manuel Akanji era sul taccuino di Piero Ausilio da anni. E il suo arrivo nell'ultimo giorno di mercato non deve ingannare: come sottolinea il Corsport, lo svizzero è sempre piaciuto all'Inter, che ha vinto il derby di mercato col Milan e ha dovuto attendere solo l'uscita di Pavard per portarlo ad Appiano. Un upgrade, nonostante il livello alto del francese. Ma Akanji è un top.

"E l’intenzione dopo il prestito di quest’anno, complici le risposte che arrivano dagli allenamenti e dalle partite, è di acquistarlo definitivamente a fine stagione - si legge -. Basterà attivare il diritto di riscatto da 15 milioni, che diventerebbe obbligatorio in caso di scudetto con Akanji in campo per almeno il 50% delle gare. La novità però è che in viale della Liberazione pensano concretamente di farlo anche se quelle condizioni non dovessero verificarsi. A oggi tutto lascia pensare che sarà lui il primo titolo definitivo che si chiuderà nella prossima stagione".

Arrivato di fretta e subito impostosi come titolare del ruolo: l'ex City non ci ha messo molto ad ambientarsi nella squadra vicecampione d'Europa. Peraltro, la sua forza sta anche nella duttilità: come ricorda il quotidiano romano, ha già chiarito che può ricoprire qualsiasi ruolo nella difesa a tre, che continua a essere un tratto distintivo dell’Inter. Con i due centrali di ruolo Acerbi e De Vrij in scadenza di contratto non sembra affatto da scartare l’ipotesi che lo svizzero possa diventare nel lungo periodo un’alternativa proprio lì in mezzo, in pianta stabile magari e non più all’occorrenza.