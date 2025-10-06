Enrico Bertolino, comico e grande tifoso interista, parla a margine dell’iniziativa dell’associazione 'Amiche per mano' xche ha organizzato una camminata per la sensibilizzazione e la prevenzione sul tumore al seno a Paderno Dugnano, nell'hinterland milanese, esprimendo il proprio parere contrario alla demolizione dello stadio di San Siro: “È come se mi togliessero un pezzo di cuore per me che ci sono cresciuto. Forse le logiche della modernità sono quelle, però è la Scala del calcio e la Scala non si demolisce, si ristruttura. L’hanno fatto dopo i bombardamenti della guerra, perché non farlo in un momento come questo”.