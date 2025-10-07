Antonio Paganin offre la sua analisi dell'Inter di Cristian Chivu ai microfoni di TMW Radio: "Chivu predicava una verticalità che non è fine a se stessa. C'è voluto un po' di adattamento da una manovra più organizzata a una più verticale. Certi concetti richiedono un po' di tempo e risultati. Il rischio era di andare a fossilizzarsi su uno schema che rischiava di fossilizzarsi. E poi amo la parte comunicativa di Chivu, si è fuso con l'idea calcistica dell'Inter".