Marcus Thuram sta continuando a lavorare per recuperare dall'ultimo infortunio, ma sarà comunque tra gli assenti per l'amichevole del 10 ottobre contro l'Atletico Madrid. La prossima settimana si capirà se potrà esserci o meno contro la RomaChivu, come sottolinea Tuttosport, avrà invece a disposizione 12 giocatori non convocati dalle rispettive nazionali; sono Sommer, Josep Martinez, Di Gennaro, Bisseck, Acerbi, Palacios, Darmian, Luis Henrique, Diouf, Mkhitaryan e Bonny

Un paio di giocatori dell'Inter U23 completeranno l'undici di partenza, gli altri cominceranno dalla panchina. All'evento in Libia ci sarà anche il "Fenomeno" Ronaldo tra gli ospiti d'onore. Il club è al lavoro anche per la copertura televisiva dell'evento.

Sezione: Rassegna / Data: Mar 07 ottobre 2025 alle 09:52
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print