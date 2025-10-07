Marcus Thuram sta continuando a lavorare per recuperare dall'ultimo infortunio, ma sarà comunque tra gli assenti per l'amichevole del 10 ottobre contro l'Atletico Madrid. La prossima settimana si capirà se potrà esserci o meno contro la Roma. Chivu, come sottolinea Tuttosport, avrà invece a disposizione 12 giocatori non convocati dalle rispettive nazionali; sono Sommer, Josep Martinez, Di Gennaro, Bisseck, Acerbi, Palacios, Darmian, Luis Henrique, Diouf, Mkhitaryan e Bonny.

Un paio di giocatori dell'Inter U23 completeranno l'undici di partenza, gli altri cominceranno dalla panchina. All'evento in Libia ci sarà anche il "Fenomeno" Ronaldo tra gli ospiti d'onore. Il club è al lavoro anche per la copertura televisiva dell'evento.