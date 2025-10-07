Dopo aver sorpassato già due volte Sandro Mazzola, per i gol nella massima competizione europea (23 a 17) e per quelli in Serie A (118 a 116), Lautaro Martinez punta il "Baffo" per le reti totali, essendo arrivato a 158 contro 161 di Mazzola, oggi quarto all-time del club.

Roberto Boninsegna è "a tiro", 171. Ma per arrivare ad Altobelli bisognerà toccare quota 209 e per Meazza addirittura 284, di cui 197 in Serie A. All'argentino mancano quindi 126 esultanze per i gol totali e 79 nel massimo campionato per arrivare al "Pepin". Impossibile? Non è detto. Come sottolinea oggi Il Giorno, infatti, con l'attuale media realizzativa di 0,46 reti a partita il "Toro" avrebbe bisogno di quattro campionati e mezzo per arrivare in vetta, ma non dovrebbe mai avere infortuni e soprattutto dovrebbe mantenere intatta la sua produzione nonostante l'avanzare degli anni. Per le reti totali, invece, servirebbero sei stagioni a non meno di venti gol di media per annata.

Di certo Lautaro ha dimostrato, sia in fase di rinnovo che respingendo le avances di altre big in passato, un attaccamento alla maglia e all'ambiente per cui non è impossibile pensare che a 34-35 anni sia ancora lì, capitano dell'Inter, a spingere per trainare i compagni.