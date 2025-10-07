La UEFA ha smentito categoricamente la notizia pubblicata dal Mundo Deportivo nei giorni scorsi relativa ad un piano per studiare un nuovo format per la Champions League, frutto di una nuova base d'intesa con A22 Sports, l'agenzia che ha in mano il progetto Super League. L'organismo europeo, interpellato da RMC Sport, conferma che Theodore Theodoridis, segretario generale della UEFA, ha "incontrato" Anas Laghrari, rappresentante di A22 in diverse occasioni, ma "riafferma categoricamente" che non ci sono "piani" per cambiare il format della Champions League. "Questi incontri si sono svolti in pubblico e qualsiasi affermazione che fossero 'segreti' è completamente falsa. Inoltre, non hanno portato ad alcun risultato ufficiale".