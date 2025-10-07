Andato in archivio settembre, i tifosi dell'Inter sono chiamati a decidere chi è stato il migliore giocatore del mese scorso scegliendo tra quattro candidati: Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram. Per esprimere il proprio voto, i fan nerazzurri possono partecipare al sondaggio lanciato sui social del club.

È ora di scegliere il #POTM di Settembre

Chi è stato il migliore questo mese? #ForzaInter | https://t.co/UluMtCtSeS pic.twitter.com/q7uL98TDID — Inter ⭐⭐ (@Inter) October 7, 2025