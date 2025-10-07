Andato in archivio settembre, i tifosi dell'Inter sono chiamati a decidere chi è stato il migliore giocatore del mese scorso scegliendo tra quattro candidati: Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram. Per esprimere il proprio voto, i fan nerazzurri possono partecipare al sondaggio lanciato sui social del club.

Sezione: News / Data: Mar 07 ottobre 2025 alle 14:22
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print