Denzel Dumfries è convinto che la Nazionale dei Paesi Bassi possa vincere il primo Mondiale della sua storia nella prossima edizione che si disputerà nel 2026 in USA, Messico e Canada: "Con la nostra fantastica squadra, c'è il potenziale per puntare al massimo. Sì, ci credo fermamente - ha spiegato il laterale dell'Inter al quotidiano De Volkskrant - Tutto deve andare bene, e noi possiamo influire su questo. Dobbiamo solo migliorare un po' sotto certi aspetti, non è ancora tutto perfetto. Partite come quella in trasferta contro la Lituania fanno parte del processo. Fortunatamente, non ci è costato punti. È stato un momento di confronto con la realtà, un momento per rimettere le idee in ordine".
Sezione: News / Data: Mar 07 ottobre 2025 alle 16:02
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
