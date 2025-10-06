Intervistato da La Verità, Sandro Mazzola entra nel discorso relativo allo stadio di San Siro destinato alla demolizione: "Se si poteva fare di più per tenerlo in piedi? Non lo so, è difficile dirlo, bisogna essere dentro al processo. Quello che rimane, però, è che Inter e Milan hanno vinto dentro quello stadio, San Siro. Ed è importante che rimangala memoria almeno di questo aspetto. E penso proprio che rimarrà. Ne terranno un pezzo? È giusto, penso che sia giusto lasciare una traccia che lo ricordi".

Lei ci ha giocato dentro quello stadio, ha segnato e ha trionfato. Che cosa ricorda di quegli anni?

"Tutto mi ricordo, specialmente all’inizio. Era una cosa fantastica:quando entravi in quello stadio ti sembrava di essere arrivati alla fine del mondo, era una sensazione bellissima".

E gli avversari? Che effetto faceva San Siro ai vostri avversari?

"Se la facevano addosso (ride , ndr)".

Per tutto l’insieme? lo stadio, i tifosi, i cori, le scenografie....?

"No,perché vedonolamaglia nerazzurra, capiscono contro chi devono giocare e questo li fa sentire tutti 'strani', gli mette addosso tanta paura".

Cosa succederà, adesso, con il nuovo stadio? Questo 'effetto San Siro' continuerà anche con il nuovo impianto?

"Lo spero tanto, finché non lo vediamo realizzato non lo possiamo sapere. Penso, però, che andrà proprio così. Il Meazza ha fatto la storia del calcio e questa storia deve continuare anche nel nuovo stadio".

L’augurio è che almeno per altri 100 anni, Inter e Milan possano giocare in una casa altrettanto vincente.

"Sicuramente per l’Inter, quell’altra non so che squadra sia...".