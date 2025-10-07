Il Panathlon Club BG, il Coni Provinciale Orobico e la famiglia Quarenghi, in collaborazione con il Comitato Coppa Quarenghi, consegneranno al Prof. Piero Volpi, responsabile dell’area medica dell'Inter, il 'Premio Quarenghi' al medico sportivo.

La cerimonia di consegna, si legge su La Voce delle Valli, si terrà lunedì 13 ottobre, alle ore 20, presso il 'Salone delle Feste' dell’Hotel Bigio di San Pellegrino Terme, alla presenza di diversi nomi importanti del mondo sportivo di ieri e di oggi.

"Anche quest’anno consegniamo il nostro prestigioso premio ad un grande nome in ambito medico e sportivo – spiega il dottor Giampietro Salvi, presidente del Comitato Coppa Quarenghi – Ex calciatore, oggi medico di fama internazionale, Volpi si aggiunge all’albo d’oro di quello che a me piace definire ‘Nobel della medicina sportiva’, nato per ricordare il nostro dottor Angelo Quarenghi, medico della grande Inter di Helenio Herrera e di campioni come Felice Gimondi, Giacomo Agostini e Sara Simeoni. Con il premio al prof. Piero Volpi creiamo un ponte ideale tra quella che è stata la grande Inter di Angelo Quarenghi e l’Inter di oggi. Il Premio Quarenghi è l’unico riconoscimento di questo tipo al mondo dedicato alla figura del medico sportivo".