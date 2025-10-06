Lele Adani, presente nella puntata di questa sera su Viva el Futbol, ha parlato così della prestazione dell'Inter contro la Cremonese: "Bonny mi piace, ho molta più stima per lui rispetto alla considerazione di altre persone nei suoi confronti. E' una grande chiamata di Ausilio. Sa giocare, segna, gioca con gli altri. Al di là dell'avversario va connessa la scelta di Chivu. In un momento dove tutti spingono per Pio, Bonny risponde presente. Il lavoro aiuta a sviluppare le intuizioni".

Ancora Adani: "L'Inter ha risposto, la partita è stata ancora più gestibile rispetto a quella con lo Slavia. Se non la metti in difficoltà, l'Inter la palla non te la fa vedere. I giocatori si conoscono e anche i nuovi sono trascinati dall'esperienza e dalla bravura dei giocatori che c'erano già. Barella? In questi anni i giocatori ruotano giocando tutti. L'Inter rimane una squadra credibile".