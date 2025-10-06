Antonio Cassano ha commentato la convincente vittoria dell'Inter contro la Cremonese nella puntata di Viva el Futbol: "A livello di singoli i nerazzurri hanno qualcosa in più rispetto al Napoli, ma il lavoro di Conte eleva gli azzurri a potersi giocare il campionato. L'Inter ha disintegrato la Cremonese, che non poteva fare altro che guardare. Bonny è forte, come Pio Esposito. Lo ripeto, nei singoli l'Inter è più forte del Napoli. Calhanoglu non ce l'ha nessuno, Akanji è un fenomeno".