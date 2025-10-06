Intervistato nel corso del video podcast di Julian Polo 'De Visitante', Valentin Castellanos, attaccante della Lazio, si è raccontato a tutto tondo rivelando quelli che sono i suoi idoli calcistici: "Mi piaceva tanto Luis Suarez, è uno dei miei riferimenti. Adoro la sua cattiveria in campo, la sua ‘garra’. È un giocatore fortissimo. Adesso mi piace tanto Lautaro Martinez, che è un mio grande amico. Mi manca la sua maglietta nella collezione, ogni volta che giochiamo contro c’è sempre un problema. Aspetto anche di avere la maglia di Messi".