Luciano Spalletti, ovviamente, non non si sbilancia rispetto alle ultime indiscrezioni giornalistiche che lo indicano come nuovo allenatore della Juve al posto dell'esonerato Igor Tudor: "Io sto bene, naturalmente ho l'ambizione di rimettere a posto quello che mi è successo ultimamente per cui aspetto con serenità quello che mi passerà davanti - le parole dell'ex ct della Nazionale italiana a Sky Sport -. Juve? Io pensavo si parlasse dello spot 'Montenegro'. Se devo dire qualcosa della Juve, la dico volentieri in favore di Tudor perché per quello che l'ho conosciuto mi è sembrato un uomo vero, con dei valori. Quando l'ho visto lavorare mi ha sempre dato l'impressione di una persona che va dritta al cuore. Sarà fortunato chi lo sostituirà, troverò sicuramente una squadra allenata che saprà fare del bene ai propri tifosi. Scudetto? Non lo so, sono la persona meno indicata per parlare della Juve oggi".