Il primo 'Philadelphia Coach Of The Month' della Serie A 2025-26 va all’allenatore della Cremonese Davide Nicola. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Cremonese-Parma, in programma domenica 21 settembre 2025 alle ore 15.00 allo stadio “Giovanni Zini” di Cremona.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.

Per il calcolo finale sono state considerate le prime due giornate di campionato, turni in cui i grigiorossi hanno superato Milan e Sassuolo

"Una partenza in campionato a punteggio pieno, un calcio sfrontato e convincente e la voglia di stupire ancora, sono gli ingredienti dell’inizio di stagione della Cremonese di Davide Nicola - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. Il tecnico dei grigiorossi ha saputo imprimere da subito il suo carattere, presentando una squadra coraggiosa che sia a San Siro che in casa ha giocato a viso aperto, con grinta e determinazione. Alla sua undicesima stagione in Serie A Nicola si conferma un tecnico estremamente preparato, ben oltre l’etichetta di ‘specialista delle salvezze’ meritata grazie alle tante imprese sportive delle passate stagioni”.