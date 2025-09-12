Lautaro ha iniziato ieri la corsa contro il tempo per recuperare al meglio dalle fatiche con l'Argentina e mettersi a disposizione di Chivu. Il tecnico romeno difficilmente rinuncerà al suo capitano domani sera contro la Juve.

Secondo il Corsport, in attacco ci sarà ancora la Thu-La, con Bonny ed Esposito pronti dalla panchina. Akanji ha lanciato segnali importanti: lo svizzero sta bene fisicamente e mentalmente, oltre a possedere sufficiente esperienza e mestiere per essere catapultato subito tra i titolari. Insomma - secondo il CdS -, al netto delle ultime verifiche, è da considerare favorito su Bisseck per la difesa che avrà ancora Acerbi al centro e Bastoni sul centro-sinistra. Dal 1' dovrebbe tornare anche Mkhitaryan al posto di Sucic andando a completare la mediana con Calhanoglu e Barella.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.