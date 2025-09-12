Può essere l'esperienza uno dei fattori determinanti del prossimo Juventus-Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, i nerazzurri hanno un'età media superiore (27.9 a 26,1) e un totale di 129 trofei vinti coi club da parte dei vari giocatori, più 7 con le nazionali, a fronte dei 64 più 5 dei bianconeri. Anche le presenze in Champions (780 a 343) e in nazionale (973 a 514) parlano a favore degli ospiti.

Certo, come sottolinea ancora il quotidiano l'età media da 30,2 contro 24,8 degli ultimi due undici della finale di Champions League non ha impedito al Paris Saint-Germain di imporsi in maniera netta. L'Inter resta comunque una delle squadre più esperte del nostro campionato, grazie soprattutto ad alcuni giocatori come Mkhitaryan, 36 anni e 24 trofei vinti in carriera, ma anche Sommer (10), Akanji (12) e Darmian (11). I più vincenti di Tudor sono Pinsoglio (8) e Rugani (11). Grazie alle stagioni al Porto, Joao Mario è già arrivato a 10.