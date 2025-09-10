Nessuna distrazione rispetto al suo Napoli per Aurelio De Laurentiis che allontana definitivamente i rumors politici che lo davano tra i papabili candidati per la presidenza della Regione Campania come successore di Vincenzo De Luca. A chiarire la sua posizione è lo stesso patron azzurro che attraverso un post pubblicato su Twitter ha detto: "Leggo che sarei interessato a una candidatura per la Regione Campania. Smentisco nel modo più assoluto.

Ho incontrato a Palazzo Chigi Giorgia Meloni per parlare delle due 'C' che hanno sempre interessato la mia vita professionale e imprenditoriale: Cinema e Calcio" ha concluso De Laurentiis.