Conceiçao non ci sarà domani contro l'Inter. Niente Derby d’Italia e prima gara di Champions contro il Borussia Dortmund in agenda martedì sera allo Stadium a rischio: secondo la Gazzetta dello Sport, il portoghese resta in forte dubbio anche per la sfida europea. Out anche Miretti, Zhegrova, Cabal e il "solito" Milik. Conferma per Kalulu a destra, mentre sull'altra fascia dovrebbe essere impiegato McKennie. Koopmeiners torna sulla trequarti al posto di Conciçao.

PROBABILE JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; David.